Тотьмич лопатой разнес машину, которая сбила его собаку

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В феврале прошлого года в поселке Советский Тотемского района автомобилист сбил немецкую овчарку. Увидевший ДТП хозяин животного деревянной лопатой прошелся по лобовому стеклу и передней двери "ласточки" обидчика.

Автолюбитель обратился в суд, а собачник подал встречный иск. По данным собаковладельца, животное получило травму головного мозга, что спровоцировало ее неадекватное поведение и агрессию даже в отношении хозяев. Он потребовал взыскать компенсацию морального вреда, расходы по приобретению и кормлению щенка и оплате госпошлины.

Собачник рассказал, что было трудно сдержать эмоции, когда его друга сбила машина. Якобы водитель ездил с превышением скорости, поэтому не заметил пса. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области

Суд установил, что собака как имущество не была утрачена, поэтому стоимость щенка взыскана не будет. «По закону собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, поэтому суд не нашел оснований для взыскания расходов на содержание и кормление собаки. Учреждение ветеринарии платные услуги в связи с лечением собаки не оказывало, следовательно, какие-либо расходы на восстановление собаки ее владелец не понес», — заявили в учреждении.

В итоге, хозяину собаки придется выплатить 26,5 тысяч рублей компенсации материального ущерба и судебных расходов. Решение может быть обжаловано.