В Великом Устюге киднеппинг обернулся штрафом для водителя

Водитель Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Великом Устюге в соцсети прогремело видео, на котором неизвестные хватают пешехода прямо в центре города, тащат его в Мерседес и скрываются с места преступления. Свидетели произошедшего были в шоке. ГИБДД же заинтересовалась водителем иномарки. На кадрах он грубо нарушает ПДД: пересекает стоп-линию на красный свет и едет по тротуару. Видео оказалось шуточным, а вот штраф за нарушение правил - нет.

Правоохранителям удалось установить личность водителя: им оказался 20-летний местный житель. В полиции он раскаялся в содеянном и принес извинения. Начальник районного МВД провел с молодым человеком профилактическую беседу.

На юного автолюбителя составили несколько протоколов: за тонировку стекол передних дверей, «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД», «Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора».

В общей сложности ему придется выложить 3300 рублей штрафа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.