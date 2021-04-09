В Вологде 12 пешеходных переходов станут "умными"

Светодиодная лента и предупреждающая надпись должны побудить водителей охотнее пропускать пешеходов Фото: Вологда РФ

В Вологде отметили снижение количества ДТП на перекрестках с "умными" пешеходными переходами. В прошлом году за счет бизнеса были установлена техника на нерегулируемых перекрестках Ленинградская – Благовещенская и Проспект Победы – Мохова. По данным мэра, с момента запуска на этих "зебрах" не пострадал ни один пешеход.

Система оповещает водителей о приближающемся человеке или животном: подается звуковой сигнал, загорается красным светодиодная лента, на табло пишется "внимание пешеход", на дорогу проецируется разметка. Кроме того, собирается статистика пешеходных и автомобильных потоков для последующего анализа транспортной ситуации.

Решение установить 12 "умных" переходов поддержали на Градостроительном совете под председательством губернатора области. На работы выделено 16,5 млн рублей из областного бюджета.

Умные пешеходные переходы появятся возле школ № 5, 7, 8, 11, 13, 16, 24, 25, 30, лицея № 32, а также у детского сада № 80. Еще одну систему установят возле стадиона «Локомотив». Работы стартуют уже летом этого года.

Такие современные переходы появятся в рамках проекта «Безопасные дороги» и проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети». С прошлого года комитету удалось совместно с ГИБДД снизить количество мест концентрации ДТП с 25 до 2.