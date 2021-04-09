Бывший квартирант обчистил квартиру и пойдет под суд

Сковородка ему теперь не понадобится долгое время Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Устюжне сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Местный житель 1986 г.р. рассказал, что дом его матери обокрали: пропало имущество и 4 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Злоумышленника быстро вычислили - под подозрение попал 30-летний мужчина, ранее проживавший в доме пенсионерки.

В полиции экс-квартирант сознался, что пришел, чтобы забрать свой планшет, но в доме никого не оказалось. Уходя, он прихватил с собой телевизор с приставкой, стиральную машину, газовый баллон и сковороду, а также 4 тысячи рублей. Деньги он потратил на продукты питания.

Сейчас похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Квартиранту грозит лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.