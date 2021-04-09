Стало известно, кому из вологжан положена выплата к Дню Победы

9 мая, 2019 год. Вологда. Фото: Ольга Кузнецова

Жители Вологодской области смогут получить по десять тысяч рублей. Выплаты к Дню Победы положены участникам Великой Отечественной войны. По сообщению регионального отделения ПФР, в настоящее время на территории области проживает 172 участника.

Все деньги будут перечислены вместе с пенсией, доплата в размере 10 тысяч рублей полагается всем участниками Великой Отечественной войны и должна быть получена в срок до 9 мая текущего года.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии все традиционные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, проводились в удаленном режиме. В текущем году окончательное решение по празднованию в Вологодской области еще не принято.