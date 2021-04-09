Пассажир украл у вологодского таксиста банковские карты и снял деньги

Мужчина украл деньги у доверчивого таксиста Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Вологде в полицию обратился 39-летний таксист. После смены он обнаружил пропажу банковских карт, с них были сняты 8 тысяч рублей. Он вспомнил, что накануне пропажи он перевозил мужчину с улицы Герцена. Он довез пассажира до пункта назначения, тот хотел расплатиться крупной купюрой, так что они ездили на ближайшую заправку, где водитель выходил из машины, чтобы разменять банкноту.

Полиция быстро вычислила злоумышленника. Это неоднократно судимый 45-летний вологжанин. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что в такси он на полу увидел банковские карты, а рядом листок с паролями. Когда водитель выходил для размена, он забрал карты себе, а потом снял часть денег в ближайшем банкомате и оплатил свои покупки. После он разломал карты и выкинул.

Его действия попали под ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи максимальное предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый допрошен, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.