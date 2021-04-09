Череповецкий мэр намерен штрафовать собачников, не убирающих за питомцами

За собачников, похоже, серьезно возьмутся Фото: архив КП

Мэр Череповца предложил бороться с собачниками, не убирающими за питомцами, с помощью штрафов. Так он ответил на вопрос отчаявшихся череповчан на встрече с мэром жителей ТОСа "Первомайский".

Череповчанка сказала, что город становится чище, но только не весной. Сходит снег и оказывается, что все загажено собаками. "Это настоящий вандализм. И ничего не меняется на протяжении долгого времени. Что собираются предпринять городские власти?" - задала вопрос Людмила Пресикарь.

Однако мэр встречал и других людей. "Недавно я встретил пожилую женщину, она выгуливала маленькую собачку, в руках держала мешочек с экскрементами", - сказал он.

Правда, посетовал он, это большая редкость.

Он напомнил, что десять лет назад многие переходили дорогу как придется, а сейчас практически все соблюдают правила дорожного движения. "Думаю, если начнем штрафовать тех, кто не хочет убирать за собакой, ситуация изменится. Придумаем что-то в течение года и начнем приучать к культуре. Если действовать только методом убеждения, потребуется 10-15 лет, если убеждать и штрафовать, думаю, справимся за три-четыре года", - ответил Вадим Германов.