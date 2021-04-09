Городской депутат пытался взять 25 миллионов за закрытие уголовных дел

-

Вологодскими следственными органами СК РФ по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата Вологодской городской думы в совершении двух преступлений. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В апреле 2020 года обвиняемый, узнав о возбуждении УМВД России по г. Вологда уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба кем-то из руководства вологодской коммерческой организации, решил обмануть ее бывшего руководителя и похитить его деньги.

Он позвонил по телефону и в переписке заведомо ложные сведения о том, что за денежное вознаграждение в размере 1 млн. рублей может оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела. Он сообщил о личных и опосредованных знакомствах с сотрудниками правоохранительных органов, и утверждал, что те за денежное вознаграждение в размере 14 млн. рублей посодействуют в решении проблемы.

Он предложил выступить в качестве посредника при передаче денег. Следствие настаивает, что мужчина просто желал их полностью присвоить, все 15 млн. рублей.

Но руководитель сообщил о действиях обвиняемого в УФСБ России по Вологодской области. Так что 3.06.2020 депутат был задержан. это произошло при получении 3,3 млн. рублей - это была часть планируемой суммы, произошло это в кабинете юрисконсульта коммерсанта. Чтобы скрыть преступление, перед принятием денежных средств обвиняемый передал юрисконсульту для подписания, а последний подписал, договор денежного займа с процентами.

Как выяснилось, это не первое такое преступление обвиняемого. Следователи СКР выявили еще один факт аналогичных махинаций.

Другому вологодскому коммерсанту обвиняемый сделал такое же предложение на сумму 10 млн. рублей, однако по независящим от него обстоятельствам передача денег в итоге не состоялась.

Сотрудничать со следствием и признать свою вину обвиняемый отказался, настаивая на законности сделки и отсутствии намерения похищать чужие средства.

В настоящее время фигуранту предъявлено окончательное обвинение, сторона защиты ознакомилась со всеми материалами, а уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как стало известно, под статью попал депутат Вологодской городской Думы Владимир Корытин.