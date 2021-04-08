В Череповце определили место для срочных захоронений в военное время

-

Мэр Череповца подписал постановление о порядке проведения захоронений в военное время. Документ выложен на официальном сайте мэрии. Могилы выделены на кладбище №5.

Кроме того, центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций стал ответственным за взаимодействие с полицией для организации фиксирования мест обнаружения тел, опознанию и документированию погибших в условиях военного времени. Постановление регламентирует еще и накопление инструментов для срочного захоронения исходя из прогнозируемого количества тел.

Как сообщил помощник мэра, такой документ был необходим для приведения местных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Постановление появилось после проверки областного Комитета гражданской защиты и социальной безопасности: тогда комиссия выявила, что в Череповце необходимого регламента не существовало.