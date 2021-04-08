В конце апреля в Вологде проведут городской субботник

Вологжан приглашают присоединиться Фото: администрация города Вологды

В Вологде 24 апреля стартует общегородская генеральная уборка, которая пройдет в рамках Всероссийского субботника. Вологжанам предлагают помочь привести в порядок областную столицу к весенне-летнему сезону.

Мэр Вологды сообщил, что главными точками уборки станут следующие общественные пространства и зеленые зоны: парк Мира, парк 50-летия Октября, водоохранные зоны рек Вологды, Золотухи, Шограша, территории в различных микрорайонах, прилегающие к многоквартирным домам.

Участники будут обеспечены инвентарем и мешками для сбора мусора. При желании прибраться во дворе, необходимо обращаться в свою УК. Напомним, что в городе действует масочный режим, поэтому на мероприятии нужно соблюдать социальную дистанцию и быть в маске.

К субботнику присоединятся работники предприятий, учебных заведений, УК и ТОСов. Заявки на участие принимаются по телефону Службы городского хозяйства 72-23-05. Кроме того, 24 апреля состоится экоквест «Чистые игры» - уборку проведут 11 площадках Вологды. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Ежедневно работают и 12 бригад подрядчика: очищают прилотковую зону дорог. Ночью пылесосы убирают пыль и спрыскивают асфальт водой.