Вологодскую область пытаются превратить в территорию туризма

Фото Дэйва Хофлера, США

На Вологодчине проводится региональный проект «Вологодская область. Территория туризма». В 2021 году были отобраны 16 площадок для отдыха, экологические туристические тропы, территории общего пользования, которые будут профинансированы в 15 районах. Была разработана единая брендированная символика.

Как рассказал и.о. начальника Департамента культуры, на Вологодчине есть что посмотреть, и сделать это можно самостоятельно. В области оборудуют туристические маршруты: разместят информационные щиты, места отдыха и лестницы для спуска к воде, расчистят площадки от кустарников и деревьев, организуют стоянки и костровые зоны.

В Великоустюгском районе появится экологическая тропа на территории памятника природы Опоки. В Вологодском районе маршрут появится в особо охраняемой природной территории «Старый парк в Куркино». В Бабаевском районе можно будет комфортно посетить «Санинские родники».

В этом году на эти цели выделено 20 млн. рублей из областного бюджета.