Количество смертей от коронавируса на Вологодчине не уменьшается

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В Вологодской области по состоянию на 8 апреля за сутки выявлен 81 новый заболевший коронавирусом, 3 человека погибло. Такие показатели были в октябре прошлого года. Коэффициент распространения, по данным Яндекса, составляет 0,91 - это означает, что ситуация медленно улучшается. Еще 78 вологжан сегодня выздоровели.

Количество заражений уменьшается, а вот смертей - нет Фото: Яндекс

По статистике, на Вологодчине на 100 тысяч человек 78,7 умирает от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли от COVID-19 926 пациентов на территории региона. На данный момент работают три моногоспиталя: в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Они наполовину заполнены.