К социально значимым объектам на Вологодчине проведут интернет

Школы, ФАПы, спасатели и чиновники получат доступ к высокоскоростному интернету в районах

В Вологодской области согласована адресная программа подключения социально значимых объектов на 2021 год. Как сообщает пресс-служба Правительства области, в этом году к интернету будет подключены 328 объектов в 246 населенных пунктов, 241 из которых сельские.

По данным чиновников, интернет по запланированным адресам должны получить к 1 октября. Рабочие надеются на хорошую погоду и быстрый старт. Всего будет проложено 256 км оптического кабеля.

В период реализации проекта "Цифровая экономика" 2019-2020 годах интернет провели на 457 объектов, из них 184 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 172 образовательных организаций, 50 органов местного самоуправления, 49 постов пожарной охраны и два Росгвардии.