В Вологде суд вернул парк Ветеранов городу

Колесо обозрения Фото: администрация города Вологды

В Вологде суд расторг договор аренды парка Ветеранов. Решение все еще может быть обжаловано, однако мэр уже начал праздновать победу: "Я знаю, как много вологжан любят это место, болеют душой за его состояние. Мы будем и дальше стоять на своем, в таком состоянии парк находиться не должен!" Как только решение вступит в законную силу, чиновники займутся облагораживанием общественного пространства.

По словам Сергея Воропанова, вместо благоустройства арендатор «Аркон» лишь демонтировал аттракционы, ссылаясь на плачевное финансовое положение. Договор был составлен в 2016 году на 25 лет. Напомним, в начале марта на одном из аттракционов там от тяжести снега даже рухнула крыша.

Компания «Аркон» по контракту должна была выплачивать ежегодно в бюджет города 1,7 млн рублей, в течение 3 лет разработать план реконструкции, а потом его реализовать.

Представители фирмы обещали, что к 2022 году в парке должен обновиться забор, дорожки и аттракционы, на территории запустят бесплатный вай-фай. Наконец были сертифицированы аттракционы и вычищен пруд. В 2019 году арендатор даже сообщил, что уже готов приступить к благоустройству, но городские власти не дают разрешения для старта работ, устраивают многочисленные проверки, затягивают все что можно и ставят палки в колеса.