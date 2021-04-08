В Вологде можно встретить Максима Галкина и не узнать

Кадр из видео артиста в соцсетях Фото: vk.com

В Вологде 6 апреля побывал Максим Галкин. Он провел вечером концерт, а перед мероприятием успел прогуляться по городу. Максим записал видео прямо на Октябрьском мосту. Сейчас редко кто носит маску на улице. Артист же был в такой защите, то ли чтобы остаться инкогнито, то ли чтобы прикрыться от типичных для Вологды песчаных бурь.

«Я что-то понял, что в маске непонятно, какое настроение у человека», — артист приспустил маску и лучезарно улыбнулся. «Хорошее! Брожу по Вологде. Погода замечательная! Какая красота!», — Максим показал своим фанатам вид на весеннюю реку и церковь.

Вологжанам в свою очередь понравился концерт артиста: «Добрый позитивный концерт. Максим молодец, оставил очень хорошее впечатление о себе».