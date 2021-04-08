Спасатель и полицейский-пенсионер вытащили рыбака из-подо льда

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

7 апреля в селе Нюксеница 72-летний мужчина возвращался по льду реки Сухоны с рыбалки, но внезапно весенний лед под ним хрустнул, треснул и проломился. Вологжанин оказался в ледяной воде, а течение там серьезное.

Как рассказал начальник 26-й пожарно-спасательной части Виктор Раскумандрин, он побежал спасать утопающего бросив совещание. Ему помог пенсионер МВД России Александр Березин.

У моста они нашли доски, которые оставили строители. По этим деревяшкам спасатели поползли к провалившемуся, привязали его к автомобильному тросу, а люди на берегу вытянули рыбака из воды. Пострадавшего передали в руки медиков скорой, у него диагностировали легкое переохлаждение.

Сотрудники МЧС напоминают, что весенний лед крайне капризен, а выходить на него опасно. Никакой улов не стоит вашей жизни.