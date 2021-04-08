19-летнего череповчанина посадили на 7 лет в колонию

Молодого человека судили, он был осужден на серьезный срок.

Череповецкий суд признал 19-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, его судили за рулем пьяным.

В ночь на 24 октября 2020 года в Череповце на Устюженской улице двое пьяных, выйдя из ресторана, решили выяснить отношения. В ходе драки 18-летний череповчанин избил 32 -летнего мужчину так, что тот скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Юношу заключили под стражу. Во время следствия выяснилось, что в январе 2020 года он привлекался Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и был оштрафован на 30 тыс. рублей.

Приговором суда подсудимому назначили наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, сообщили в пресс-службе СУ СК по Вологодской области.