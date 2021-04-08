В Вологде супруги зарабатывали на рекламе наркотиков

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В Вологде супруги 30 и 35 лет нашли способ подзаработать. В одном из мессенджеров вологжане наткнулись на вакансию: необходимо было сделать трафареты с рекламой наркотиков и наносить эти надписи в людных местах.

В полицию пожаловались местные жители - количество рекламы на заборах и зданиях резко выросло. Правоохранители провели розыскные мероприятия и застали вандалов на горячем: они рисовали очередное граффити на улице Планерной.

Супруги признались, что если отправить работодателю фотографии надписей, то они получат за это деньги. На нарушителей составили административный протокол за пропаганду наркотических средств. Дело передано в суд, об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.