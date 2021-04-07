В Соколе пенсионер сбил женщину, осмотрел машину и уехал

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В Соколе на улице Советской на пешеходном переходе сбили женщину. Водитель осмотрел машину и покинул место ДТП. Пострадавшая сокольчанка пришла разбираться с обидчиком в суде.

69-летний житель Харовска в февраля 2021 года управляя Nissan Qashqai совершил наезд на жительницу Сокола. Пешеходов стала пропускать другая машина, из-за нее он и не заметил бегущую сокольчанку. Перед пешеходным переходом решил не тормозить.

Женщина от удара упала, ей помогла встать девочка. Водитель окликнул сбитую, но та ушла. Тогда он осмотрел автомобиль и уехал с места происшествия, чего по закону делать не мог. В суде объяснил свое поведение тем, что расстроился и перенервничал.

Мужчина признался в правонарушении и принес извинения пострадавшей. Ущерб возместить готов. Женщина ответила, что в результате столкновения испытала физическую боль и моральные страдания, а полиция узнала о ДТП из СМИ.

Мировой судья назначил автолюбителю сутки административного ареста. Постановление может быть обжаловано. Кроме того, ГИБДД привлекло провинившегося пенсионера по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.