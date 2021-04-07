Вологжане учили подростков красть из магазинов

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В Вологде возбуждено уголовное дело на банду вологжан по 5 статьям уголовного кодекса. Четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние братья 15 и 17 лет, в компании 21 и 20-летнего товарищей совершили серию преступлений.

На первое свое дело они пошли в декабре 2019 года. Старший знакомый предложил подросткам украсть обувь из магазина на Благовещенской. Свои роли распределили заранее, преступление удалось. Продавщица не смогла догнать воров с товаром на сумму 2379 рублей.

В январе 2020 года 21-летний молодой человек с 17-летним приятелем украли комплект детской зимней одежды стоимостью 2700 рублей из ТЦ на улице Горького. В мае подросток украл из комнаты в общежитии чужой телефон.

Позже пьяный юноша вместе с 20-летним собратом разбили камнем окно в магазине на улице Некрасова и унесли с собой 7 пледов, 35 кухонных полотенец, более 100 пар женских и мужских носок, бейсболки, рюкзаки, наушники, аксессуары для мобильных телефонов - все это стоило более 45 тысяч рублей. В августе 15-летний мальчик подобным образом унес из магазина на улице Карла Маркса 12 бутылок пива.

Правоохранители ранее уже были знакомы с участниками банды, некоторые из них состояли на учете. В конце концов преступники попали на видео с камер наблюдения. Сначала вычислили одного, а за ним и остальных.

Материалы дела переданы в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.