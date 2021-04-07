Ученые ВГМХА придумали дешевый способ получения сгущенки с Иван-чаем

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Ученые Вологодской ГМХА получили патент на особый экономичный способ получения обезжиренного сгущенного молока с сахаром и Иван-чаем (Кипреем узколистным). Декан технологического факультета академии Людмила Куренкова, магистрант Сергей Куренков и профессор Анна Гнездилова являются авторами изобретения.

Как сообщает пресс-служба ВГМХА, при добавлении Иван-чая, продукт обретает не только дополнительную пользу (марганец, витамины группы B), но и особый вкус, близкий к чаю с молоком. Кроме того, для производства не требуется крупногабаритное дорогостоящее оборудование, ведь новый способ предполагает использование сухого обезжиренного молока.