Заместитель исправительной колонии брал взятки и отправится под суд

Бывший заместитель начальника колонии пойдет под суд. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Следственными органами Следкома РФ по Вологодской области завершено расследование уголовного дела. В обвинительном заключении - две статьи: п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере – 2 преступления), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Его задержали в августе 2020 года, были проведены обыски по месту его работы и жительства. По ходатайству следователя СКР судом он был арестован и в период следствия содержится под стражей. Из органов ФСИН России его уволили.

В далеком 2015 году между ИК-17 и коммерческой организацией был заключен госконтракт на поставку швейной фурнитуры для нужд учреждения.

После его исполнения руководитель поставщика и заместитель начальника колонии договорились, что подозреваемый за деньги обеспечит и дальнейшее заключение подобных контрактов. В результате офицер получил на карту взятку - 30 тыс. рублей. После этого контракты заключались с организацией регулярно на протяжении нескольких лет.

Кроме того, подозреваемый нескольких лет за взятку оказывал покровительство другой коммерческой фирме из другого региона. За содействие в заключении контрактов по поставке технической ткани для пошива армейских палаток он, по подсчетам следователей, получил на банковские карты взяток общей суммой не менее 164 тыс. рублей в качестве взятки.

В ходе расследования выявлен факт передачи 203 тысяч рублей, которые, как полагает следствие, обвиняемый получил в качестве взятки за общее покровительство по службе третьему лицу, для которого в период 2018-2020 г.г. систематически отгружались отходы давальческого сырья от производственно-хозяйственной деятельности учреждения, а для прикрытия заключались договоры на оказание услуг по утилизации на безвозмездной основе обрезков синтепона, изолона и ткани. Для конспирации деньги перечислялись супругу одного из членов семьи.

По мнению следствия, обвиняемый нарушил интересы общества и государства, дискредитировал себя и подорвал авторитет своей должности и структуры ФСИН России в целом.

Уголовное дело расследовано, передано в суд.