Прерванный полет: череповчанин катал знакомую на ворованном велосипеде

Владельцам велосипедов стоит соблюдать осторожность Фото: Ольга Кузнецова

В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в хищении велосипеда.

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщает, что начался сезон краж велосипедов. Первого вора выловили в Череповце. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Он похитил двухколесный транспорт и катал на нем свою знакомую.

В дежурную часть УМВД России по г. Череповцу с заявлением о краже обратился 40-летний местный житель. У него с лестничной площадки на 5 этаже одного из домов на улице М. Горького пропал велосипед. Сумму ущерба - 11 тысяч рублей. Сотрудники ППС заметили велосипедиста - мужчина вез женщину на велосипеде, схожим по описанию с похищенным. Граждан задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, череповчанин 1983 г.р., ранее неоднократно попадавший в поле зрения закона, оставшись без денег, пошел на преступление. С помощью прихваченного с собой инструмента он «перекусил» тросик и угнал велосипед, надеясь продать. Но замысел прервала встретившаяся на его пути знакомая. Он решил прокатить её на велосипеде по городу.

В отношении череповчанина отделом дознания УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции предлагают пристегивать транспорт надежным велозамком. Также желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения. Важно хранить документы, полученные при покупке велосипеда. Если таковых нет, то следует переписать или сфотографировать серийный номер рамы и сделать фотографию велосипеда. В случае кражи, эти меры могут помочь в поиске.