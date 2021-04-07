122 миллиона рублей выделят на ремонт моста через Шограш в Вологде

Решение болевого для Вологды вопроса всего за пару минут наблюдали изумленные зрители. 122 млн. рублей выделили Вологде на ремонт моста через Шограш, что в конце улицы Герцена и начале Конева, у тоннеля под железной дорогой.

Все произошло за считанные минуты: депутат ЗСО Роман Заварин поднял этот вопрос на градостроительном совете Вологды. Мэр Вологды сообщил, что проектно-сметная документация по ремонту моста через Шограш уже есть, сметная стоимость работ - 122 млн. рублей. В тот же момент эту сумму в онлайн режиме согласовал губернатор области Олег Кувшинников.

Ремонт запланирован на 2022 год, об этом заявил Сергей Воропанов.

Напомним, в Вологде в 2018 году ремонтировали Октябрьский мост. Подрядчиком было выбрано ООО «Интелстрой». Цена контракта составила 54 744 068 рублей, 3 миллиона рублей было уплачено за дополнительные работы.