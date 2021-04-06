Пожарные из соседней области помогают тушить Красавинский льнокомбинат

В Красавино - пожар. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Красавино - пожар, горит здание бывшего многострадального льнокомбината, где размещался прядильный цех. Как сообщаем пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:45. В трехэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании произошло возгорание, пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям. Это здание не эксплуатируется с 2009. Сегодня днем на нем работали люди - производился демонтаж. По прибытию первых подразделений кровля горела открытым пламенем. Площадь пожара - 20 на 100 метров.

На тушение прибыли 8 местных расчетов, 16 человек. Кроме того, прибыли коллеги из Котласа. Из Архангельской области на тушении работает 5 расчетов, 13 человек.

К слову, сегодня в городе перебои с водой. Сначала ее отключили из-за странного привкуса, а затем произошла авария на водоводе.