Череповчанин Алексей Мордашов признан самым богатым человеком в России

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Алексей Мордашов - самый богатый россиянин. Он возглавил российский список Forbes-2021. Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей мира.

Причем в список долларовых миллиардеров вошли 123 россиянина – год назад их было 102. Итак, самый богатый россиянин - Алексей Мордашов, 55 лет Его состояние составило $29,1 млрд, прирост за год - $12,3 млрд. Источником его богатства стали черная металлургия, туризм и, машиностроение. Семья Мордашова владеет крупными пакетами акций металлургической компании «Северсталь», туроператора TUI, супермаркета «Лента», интернет-магазина «Утконос». Из-за роста цен на металлы акции «Северстали» за год подорожали на треть.

Кстати, пандемия пошла богатым людям на пользу. Как оказалось, в России выросло число миллиардеров, и денег у них стало больше. За год состояние российских богачей увеличилось на 54% - с $392,3 млрд до $606,2 млрд