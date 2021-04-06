А за курятник вологжанка ответила в суде

Кур придется эвакуировать из общественного подвала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Белозерска устроила курятник в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба судов. Ее предприимчивость не понравилась соседке. Она и сообщила о курятнике полиции.

Мировой судья Вологодской области в Белозерском районе привлек женщину к административной ответственности. 57-летняя местная жительница признана виновной по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Как оказалось, женщина в курятнике, оборудованном в подвале многоквартирного дома, держала всего двух кур. Как сообщила управляющая компания, решение собрания собственников жилья данного дома на использование подвала в личных целях, в том числе для содержания животных либо птиц, ею не представлялась.

В судебное заседание нарушительница не явилась. При составлении протокола вину она признала, указав, что держит двух кур в подвале в своей сарайке, но только зимой. Соседи ей не жаловались. При этом порядок она соблюдает, за курами - убирает. И - пообещала переместить питомцев из подвала.

Мировой судья назначил жительнице Белозерска наказание в виде предупреждения, постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано участниками процесса.