В детсаду Устюжны грибок и протечки угрожают жизни детей

Учреждение посещают 62 ребенка

В детском саду "Теремок", что находится в городе Устюжна Вологодской области, Роспотребнадзор зафиксировал нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью детей и персонала. На данный момент учреждение посещают 62 ребенка.

Фото УФССП России по Вологодской области

На стенах и потолке проверяющие обнаружили следы протечек кровли и грибок. Суд признал руководство дошкольного учреждения виновным в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий".

Прачечную, расположенную в отдельном хозблоке, судебные приставы закрыли на 90 суток. Эксплуатация коридора пищеблока тоже приостановлена. Помещения опечатаны. Детский сад продолжает свою работу, вещи стирают и обрабатывают в другом месте.

Теперь учреждение готовится к замене кровли и косметическому ремонту прачечной и коридора.