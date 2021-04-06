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Происшествия6 апреля 2021 15:41

В Вологодском районе у мужчины изъяли 4,5 кг мефедрона

Наркогруппировка собиралась сбыть запрещенные вещества в Череповце и Череповецком районе
Евдокия САХАРОВА
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Пакет с наркотиками

Пакет с наркотиками

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На территории Вологодского района сотрудникам ФСБ удалось задержать 36-летнего вологжанина, в машине которого находилась крупная партия наркотика. Правоохранители вышли на след группы наркокурьеров, которые собирались сбыть запрещенные вещества на территории Череповца и Череповецкого района.

Один из драгдиллеров попался с 4,5 кг синтетического наркотика мефедрона. Возбуждено уголовное дело на него и пособника. Теперь мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Их уже заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФСБ.

Криминал