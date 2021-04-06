Добегался: череповчанин 7 лет бегал от армии

Убежав от армии, от суда молодому человеку скрыться не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек 7 лет бегал от военкомата. Он скрывался, однако, оказавшись в безопасности, он достиг предельного возраста для призыва, попал под уголовную ответственность.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 27-летнего местного жителя обвиняют по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

По версии следствия, череповчанин 1994 года рождения еще в 2011 году был поставлен на воинский учет как призывник. Он прошел медосвидетельствование, был признан годным к службе. Так как он учился очно в университете, то получил законную отсрочку до 31 августа 2016 года. Но в 2014 году его отчислили в связи с переводом в другой вуз на заочное отделение. Теперь законных оснований для отсрочки он уже не имел, но все повестки он игнорировал.

При этом молодой человек часто менял место пребывания - то жил в Санкт-Петербурге,то возвращался в Череповец.

Однако против него возбуждено уголовное дело, скоро уклонист должен предстать перед судом. Ему грозит штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, до 6 месяцев ареста либо до 2 лет лишения свободы.