Евгений Шулепов назвал дело о Лукьяновском виадуке сфабрикованным

Фото: Евгений Шулепов, Фейсбук

Депутат Государственной Думы Евгений Шулепов прокомментировал оглашенный приговор по делу о строительстве лукьяновского виадука.

Напомним, Евгений Шулепов занимал пост главы Вологды с 2008 по 2016 годы, то есть путепровод на Белозерском шоссе строили во время его "правления". 5 апреля его бывший заместитель, руководителя департамента городского хозяйства Алексей Осокин был приговорен к четырем годам колонии общего режима и денежному штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.

Евгений Шулепов озвучил свое мнение на страничке в Фейсбуке: "По делу Белозерского шоссе. Выскажусь коротко, комментировать этот «цирк» желания нет. Обвинение ничем не подтверждено, вина не доказана. Дело сфабриковано. Преступления нет, а сроки есть, - приговор неправосуден! Суд превратился в «судилище». Что дальше? Необходимо добиваться правды и справедливости в судах высшей инстанции".

Во время расследования озвучивалась версия, что Шулепова, уже занявшего кресло в Госдуме, тоже могут "подверстать" к делу о виадуке. Но этого не произошло.