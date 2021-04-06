В убийстве 33-летнего вологжанина заподозрили нашедшего труп в подъезде

Мужчина сознался в преступлении Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Кто труп нашел - того и задержали. Как сообщала "Комсомолка" в подъезде дома под Грязовцем найдено окровавленное тело.

Труп 33-летнего мужчины обнаружен в ночь на 4 апреля в доме на улице Парковой в деревне Коротыгино Грязовецкого района. На шее были колото-резанные раны. В полицию позвонил 34-летний житель этого подъезда. При этом он не признался, что между ним и убитым была ссора. Об этом рассказали другие жильцы.

Звонивший вместе с 33-летним пострадавшим и его отцом ночью распивали спиртные напитки. Свидетели указали, что видели на одежде 34-летнего соседа следы крови.

По мнению следователей, подозреваемый переоделся, чтобы скрыть следы преступления .. Окровавленную одежду он частично выбросил, а частично оставил в квартире убитого, чтобы подставить его отца.

В квартире 34-летнего подозреваемого найдена часть вещей со следами крови. После нахождения улик мужчина признался в содеянном.

Его задержали. В ходе допроса мужчина рассказал, что после застолья мужчины разошлись по своим квартира, но нетрезвый сосед пришел к нему с требованием отдать долг. Во время произошедшего подозреваемый и ударил ножом кредитора. Затем оставил раненого на лестничной площадке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.