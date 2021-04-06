Голодным новость не читать: меню череповецких школьников объитальянилось

"Съедят только макароны. И то, если будут теплые", - скептично отреагировала череповчанка под этим снимком. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

Новые блюда появились в меню череповецких школьных столовых. Об этом сообщает мэр города Вадим Германов и предупреждает: "Если сегодня вы еще не успели пообедать — не читайте этот пост, дальше будет очень аппетитно..."

Школьников города металлургов радость ждет в столовых. Там работают над тем, чтобы было и вкусно, и полезно.

было разработано меню, которое поддержал Роспотребнадзор. Согласование на него получено. В нем - биточки из куриного филе, запеченные с сырным кремом, для любителей морепродуктов - рыбные биточки с овощным соусом.

Кроме того, школьникам предложат варианты итальянской кухни. В частности, "на обед будет представлена паста с ароматным фаршем под томатным соусом – аналог любимого многими болоньезе. Molto buono! Также дети смогут попробовать тушеную капусту с курицей и куриный бульон с крутонами, в смысле – гренками..." - пишет Вадим Германов.

Впрочем, будет и исконно русская (Поправьте нас, - прим ред..) еда — бутерброд с колбасой. Вот такое меню будет в череповецких школах. Нравится? Ставьте лайк!