В Вологде на перекрестке разбиты три машины

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ДТП произошло 5 апреля около полудня на перекрестке улиц Разина и Судоремонтная.

Как сообщает ОГИБДД Вологды, 37-летний мужчина двигался на ВАЗ-2111 по Судоремонтной со стороны улицы Пугачева. Поворачивая в сторону улицы Горького, ВАЗ не предоставила преимущество Мицубиси Лансер, за рулем которого находился 28-летний водитель.

Иномарка двигалась во встречном направлении. При столкновении Лансер отбросило на стоящий на перекрестке Киа Церато.

В результате все три автомобиля получили кузовные повреждения, в аварии пострадала 37-летняя пассажирка «Митсубиси».