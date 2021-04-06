В Вологде горела квартира на улице Кирпичной

В Вологде горела квартира: мужчина получил отравление угарным газом при пожаре в доме на улице Кирпичной.

В ночь на 6 апреля в Вологде горела квартира в пятиэтажном кирпичном доме №5 по улице Кирпичной. 25 жильцов сумели эвакуироваться - подъезд заволокло дымом. Горела квартира на первом этаже, в которой проживал 60-летний мужчина. Огонь повредил диван и постельные принадлежности. Пожарные вывели хозяина квартиры на воздух. У него сильное отравление угарным газом, он госпитализирован. По сообщению областного управления МЧС, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.