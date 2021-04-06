В Череповец поступит еще одна партия автобусов

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

В Череповце стало известно еще об одном пополнении автопарка. Ранее сообщалось о 17 новеньких ЛиАЗах на газомоторном топливе.

"Еще 18 новых автобусов поступят в Череповец в третьем квартале этого года. Компания «Новотранс» подписала соответствующее соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией", - сообщил мэр Вадим Германов. Таким образом, число новых автобусов, закупленных в 2021 году для города по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», достигнет 35.

Подобное обновление парка станет самым масштабным за всю историю частных перевозчиков. На сей раз закуплены автобусы «НефАЗ», также работающий на газомоторном топливе. Известны маршруты, где будет трудиться новая техника: № 31, 37, 38 и 39.