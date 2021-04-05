Все первоклассники получат бесплатно набор канцтоваров и светоотражатель

- Фото: Правительство Вологодской области

В 2021 году в регионе продолжится реализация программы «В первый раз в первый класс». Она реализуется на Вологодчине третий год подряд. В этом году подарки вручат 16852 будущим первоклассникам.

Подарочные наборы - папку с канцтоварами российского производства, будут вручать на выпускных мероприятиях в детских садах .Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, в каждый набор входят папка, пенал с канцелярскими принадлежностями, расписание занятий, альбом для рисования, краски, карандаши, конструктор для технического творчества и светоотражатель - всего 14 предметов. Все они имеют сертификат качества.

Если ребенок не посещает детский сад, по какой-то причине не может присутствовать на торжественном событии, то подарок сможет получить родитель в районном или городском управлении образования. В Вологде это еще и Вологодский институт развития образования.

Поставщиком школьных принадлежностей стала одна из вологодских фирм.