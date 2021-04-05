В Вологде огласили приговор участникам строительства Лукьяновского виадука

Чтение приговора заняло несколько часов.

Вологодский городской суд вынес решение по делу хищения средств при строительстве Лукьяновского виадука.

Алексея Осокина, Анатолия Бутусова и Игоря Ивонина признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Антона Мусихина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло причинение особо крупного ущерба).

Александра Присяжного, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельного официального документа).

В результате суд назначил наказание Осокину и Бутусову - каждому в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей, Ивонину - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Мусихину суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства, Присяжному - в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.

Мусихина и Присяжного суд освободил от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, Алексей Осокин трудился заместителем главы Вологды, Антон Мусихин был его подчиненным, но также вырос до заместителя мэра Вологды, Игорь Ивонин работал муниципальным служащим на посту консультанта по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры администрации города, Александр Присяжный работал директором МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а Анаталий Бутусов был экс-директором ООО «СК «Север».