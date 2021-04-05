В Вологодской области ищут пропавшего 17-летнего молодого человека

Инфографика: ПСО "Тотьма-СПАС"

В Вологодской области без вести пропал 17-летний подросток. Среди особых примет - ожоги и татуировка.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Тотьма-Спас». Молодой человек ушел из Тотемского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который находится в пригороде Тотьмы, в деревне Варницы. Он ушел в воскресенье, 28 марта. С тех пор информации о нем нет.

Вадим среднего роста, был одет в куртку цвета хаки, белые кроссовки и темные джинсы.

Он худощав, коротко пострижен, имеются шрамы от ожога слева на теле и татуировки на кистях в виде букв.

Предположительный маршрут беглеца - Вологда, поселок Дорожный Вологодского района, Череповец.

Всем, кто видел Вадима Сидорова с 28 марта просят связаться с волонтерами ПСО «Тотьма –Спас» по телефону +7(962)667-12-89, или сообщить в полицию по телефонам 02,112,102.