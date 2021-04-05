Скончался Заслуженный врач РФ Виктор Корытов

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Пришла горькая весть: в Соколе скончался Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин города Сокола Виктор Александрович Корытов. Он был бессменным руководителем хирургического отделения Сокольской ЦРБ, на его счету сотня операций и десятки спасенных жизней. Соболезнования выражают сотни сокольчан знавших его - это коллеги, друзья, благодарные пациенты.

Виктор Александрович скончался на 71 году в ночь на 4 апреля в Соколе. Виктор Александрович родился в Ивановской области, приехал в Сокол, начал работать врачом в ЦРБ с 1977 года - после окончания Ивановского государственного мединститута. Он является «Заслуженным врачом Российской Федерации» и отличником здравоохранения. В 2008 году Корытову было присвоено звание «Почетный гражданин города Сокола».

Прощание с Виктором Александровичем Корытовым состоится 6 апреля (вторник) с 10-00 до 11-30 у здания Культурного центра «Сухонский» (г. Сокол, ул. Советская, д. 115)