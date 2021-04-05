Вологжане могут задать вопросы по выплатам на детей

Изменился порядок выплат на детей. И сразу появилось много вопросов. Областной департамент соцзащиты проведёт горячую линию, чтобы ответить вологжанам.

С 7 по 9 апреля специалисты департамента социальной защиты населения области ответят на звонки о вступивших с 1 апреля изменениях. Они коснулись порядка определения размера и назначения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Заявлением о перерасчёте принимаются с 1 апреля, однако срок ограничен - до 31 декабря 2021 года. Самый простой способ получения выплаты – подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.

Звонки принимаются по телефону: 8 (817-2) 23-01-41 (добавочные номера 2161, 2163, 2152) с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.