Вологодская пианистка выступит на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке

Фото: vk.com/volcollege_art

Студентка 4 курса фортепианного отделения Вологодского областного колледжа искусств Мария Болотова выступит на сцене «Carnegie Hall» в Нью-Йорке в концерте «Global artists debut concert». Мероприятие пройдет в июне 2022 года. По словам ее наставницы Светланы Юрьевны, пианистка еще успеет пополнить свой репертуар новыми произведениями, а пока предварительно была выбрана Баллада № 2 Шопена.

Предложение о выступлении на самой престижной площадке для исполнения классической музыки вологжанке поступило после побед в нескольких конкурсах. В январе студентка колледжа искусств стала лауреатом 1 степени VII Международного конкурса «Финские истории» (Финляндия). В марте - лауреатом 2 степени International competition «City star»(Берлин), лауреатом 2 степени X международного конкурса «Grand music art» в Москве и лауреатом 3 степени II international competition «Viva - music all world» (Нью-Йорк).

Наставница девушки отметила ее потрясающую работоспособность и усердие. «Работать с ней одно удовольствие! Она очень хороший человек, положительная, светлая девушка», - отзывается о Марии преподавательница по специальности фортепиано Светлана Никитина. В этом году Мария закончит обучение в колледже.