В Вологде директора УК подозревают в уходе от налогов на 2,3 млн рублей

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В Вологде на директора управляющей компании завели уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере".

Как считает следствие, в октябре 50-летний директор решил сокрыть денежные средства предприятия, чтобы из них не взыскали 2,3 млн налогов. Мужчина использовал специальный счет, открытый в рамках агентского договора. Он давал финансовые распоряжения агенту, организовав переводы напрямую от дебитора кредиторам, минуя расчетные счета предприятия. Всего таким образом он перечислил 5,8 млн рублей.

На данный момент еще ведется расследование. Об этом сообщило СУ СК по Вологодской области.