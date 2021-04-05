В Вологде чуть не сбили целую семью на зебре: отец вступился за детей

Кадр видеозаписи baza.net

На одном из перекрестков Вологды в минувшее воскресенье вечером произошли разборки.

На Ленинградской-Благовещенской черная иномарка перестроилась и набрала скорость перед самой зеброй. В тот момент на переходе уже стояла целая семья: мужчина, женщина и двое детей. Вологжан пропускал другой автомобиль и отец ускорился, чтобы побыстрее освободить проезжую часть. Женщина с ребенком успела заметить несущееся авто и остановиться. А мужчина, в последний момент увидев, что сейчас его собьют, постарался отпрыгнуть, уводя от столкновения дочь. Он ударился рукой о капот, из кармана выпал телефон... К счастью, водитель "проснулся" и затормозил.

После такого стресса нервы семейного пешехода не выдержали. Он распахнул дверь авто, и практически залез внутрь. Началась эмоциональная беседа.

В комментариях под видео вологжане защищают то автомобилиста, к которому залезли в машину, то пешехода, который мог умереть на этом перекрестке вместе со всей семьей из-за водителя. По данным комментаторов, водителю лишь выписали штраф в 1500 рублей.