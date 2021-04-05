Череповчане выходят на лед и проваливаются

Фото Spencer Davis

4 апреля утром напротив «Усадьбы Гальских» под лед реки Шексны ушел 52-летний мужчина. Череповчанину удалось самостоятельно выкарабкаться из полыньи, а спасатели доставили его на берег. Медицинская помощь не понадобилась.

В то же злополучное воскресенье у деревни Городище Череповецкого района провалились под лед Рыбинского водохранилища двое мужчин на снегоходе "Рысь". Им также повезло - смогли выбраться из воды сами, а местные жители довезли страдальцев до берега.

В минувшую субботу аналогичное ЧП случилось районе деревни Вичелово. Еще два снегохода с людьми провалились за эти выходные в Вытегорском районе. Напомним, в Череповце уже нельзя выходить на лед Шексны, а вот гулять по Ягробе пока разрешено.