Опасная хищница вышла посмотреть на вологжан

Фото очевидцев. Паблик ВК OnLine Кичменгский Городок

В деревне Привольная Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в минувшие выходные местные жители заметили крупную кошку. Пушистую рысь загнали на дерево собаки. Хищница некоторое время сидела на ветках, этот момент и подловили фотолюбители. Потом лесная кошка вернулась туда, откуда пришла.

Красавица покорила сердца местных жителей Фото: vk.com

Несмотря на свою красоту, рысь очень опасна. Не нужно к ней подходить или пытаться поймать. В состоянии стресса животное может атаковать. За советом в критической ситуации лучше всего обратиться к спасателям или в Облохотдепартамент Вологодской области по телефону 23-00-88.