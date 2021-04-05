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Происшествия5 апреля 2021 10:19

Опасная хищница вышла посмотреть на вологжан

С дерева оказалось видно лучше всего
Евдокия САХАРОВА
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Фото очевидцев. Паблик ВК OnLine Кичменгский Городок

В деревне Привольная Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в минувшие выходные местные жители заметили крупную кошку. Пушистую рысь загнали на дерево собаки. Хищница некоторое время сидела на ветках, этот момент и подловили фотолюбители. Потом лесная кошка вернулась туда, откуда пришла.

Красавица покорила сердца местных жителей

Фото: vk.com

Несмотря на свою красоту, рысь очень опасна. Не нужно к ней подходить или пытаться поймать. В состоянии стресса животное может атаковать. За советом в критической ситуации лучше всего обратиться к спасателям или в Облохотдепартамент Вологодской области по телефону 23-00-88.

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