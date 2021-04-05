В Вологодской области ребенок опалил лицо, играя с боеприпасами

Ребенок получил болезненные травмы Фото: "КП" Архив

В Вологодской области ребенок играл с боеприпасами и получил травмы. Он поджег порох в консервной банке.

ЧП случилось 4 апреля в 18:20. Пожарным сообщили, что в бесхозном сарае в деревне Красавино Никольского района произошло ЧП, травмирован ребенок. На ликвидацию возгорания пожарные не выезжали: порох вспыхнул и быстро погас. Он находился в металлической консервной банке, так что возгорание никуда не распространилось.

Огнем девятилетнему мальчику обожгло лицо, у него загорелась одежда, ожог появился на предплечии. Мать отвезла школьника в Никольскую центральную райбольницу, врачи диагностировали ожог 1-2 степени и отправили на амбулаторное лечение.

"Причиной случившегося стала детская шалость", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.