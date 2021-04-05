Стало известно, какие зарплаты предлагают вологжанам работодатели

Какая зарплата нас ждет? А точнее - сколько работодатели обещают платить вологжанам. Об этом информирует портал hh.ru.

За последний месяц в Вологодской области на hh.ru было опубликовано более 5 тысяч вакансий. 58% от всех опубликованных объявлений предлагают зарплату от 30 тысяч рублей.

Зарплату менее 30 тысяч рублей пообещали 18 процентов региональных работодателей, а остальные 24 процента - уровень заработной платы не указали.

23 процента всех вакансий - с зарплатой от 55 тысяч рублей, а каждое десятое - свыше 80 тысяч рублей.

Довольно высокие зарплаты, более 100 тысяч рублей, чаще всего предлагают вологжанам (63%) и череповчанам (35%). Почти треть таких вакансий (29%) – вакансии в сфере продаж и строительства (16%).

Самая высокооплачиваемая вакансия, размещенная на hh.ru в Вологодской области на данный момент – «Программист-разработчик / Специализация: Microsoft power bi или qlikvie». Работодатель предлагает успешному кандидату зарплату 350 тысяч рублей на руки.