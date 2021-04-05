33-летний гость украл кольца на 30 тысяч рублей

Мужчина обворовал доверчивую череповчанку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Череповчанка лишилась драгоценностей. Доверчивая горожанка пригласила в дом молодого мужчину. Она обратилась в полицию. Полицейским 52-летняя женщина рассказала, что пригласила на застолье малознакомого мужчину. А потом обнаружилась пропажа: пропали два золотых кольца. Ущерб она оценила в 30 тысяч рублей. Подозреваемого вычислили вора. 33-летний череповчанин признался, что был в гостях, они выпивали, в ванной комнате он увидел два золотых кольца и решил взять их.

После застолья кольца он сдал в ломбард за 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".