В Вологодской области начались подтопления

10 сантиметров над уровнем пола. Череповец, 8-й причал.

В Вологодской области стали появляться сообщения о подтоплениях. Снег стал интенсивно таять, а воде уходить некуда.

Так, Череповце затопило дачи на причалах. Вода стоит на приусадебных участках, зашла в некоторые дома.

На днях на 7 причал выезжали спасатели, чтобы решить, что делать дальше. Как сообщает портал Город Че, подтопления участков в основном происходят из-за полного отсутствия канав.

Когда дачи строились, водосточные канавы были обустроены вдоль всех линий, благодаря им вода собиралась и стекала в реку. Но со временем канавы были запущены, годами не чистились, они забились мусором, илом, грунтом. Поэтом вода не уходит, стоит на дорогах и участках.

Подобная информация начала поступать из разных районов: высокий уровень снега, пропитанная водой почва, отсутствие канав - все эти причины могут создать проблемы для тысяч вологжан.